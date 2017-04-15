Лавров ответил беглому сирийскому генералу на слова о химоружии в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления беглого сирийского генерала Захера ас-Саката о сохранении Дамаском части химического оружия. По словам министра, эти высказывания могли быть простимулированы "либо кнутом, либо пряником".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления дезертировавшего сирийского генерала о сохранении Дамаском запасов химоружия. По его словам, эти высказывания простимулированы "либо кнутом, либо пряником".

"Из них (высказываний, - прим. ред.) следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия", - приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что на основе этой договоренности Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия и верифицировала их в том же 2014 году. "Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тысячи тонн, тогда как генерал вчера заявил о том, что всего химического оружия было две тысячи тонн", - подчеркнул глава МИД

При этом министр отметил, что у него возникает вопрос, почему генерал, если он знал про эти две тысячи тонн, молчал три года при том, что цифра в 1,3 тысячи тонн была объявлена открыто. "Я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом", - сказал он.

Глава МИД России отметил, что если говорить о разночтениях в цифрах, то следовало бы вспомнить о химоружии в Ливии. "ОЗХО давным-давно выявило недостачу 200 тонн химических веществ, которые находились в Ливии, но потом пропали. Так легкомысленно к этому относиться, я считаю, непозволительно, потому что все наши обращения в ОЗХО, к западным партнерам наталкиваются на какие-то рассуждения, что эти 200 тонн буквально испарились", - заявил он.

Ранее британская газета Telegraph написала о том, что дезертировавший в 2013 году из сирийской армии генерал Захер ас-Сакат заявил, что сирийские власти скрыли от ОЗХО часть химического оружия. По его словам, правительство Асада признало наличие у него около 1,3 тысячи тонн химического оружия, однако на самом деле у него якобы было две тысячи тонн запрещенных средств. Вместе с тем, никаких доказательств он не предоставил.

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