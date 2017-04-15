Иномарка сбила пешеходов на автобусной остановке в Москве

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Три человека пострадали в результате наезда автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта в Москве. Инцидент произошел после ДТП с участием трех машин. В результате одна из них продолжила движение и врезалась в скопление людей.

В Москве на остановке общественного транспорта автомобиль сбил пешеходов. Это произошло после ДТП с участием машин Toyota, Kia и такси Chevrolet.

Инцидент, как сообщает ТАСС, произошел у дома №12 по Багратионовскому проезду. Один из автомобилей от удара совершил наезд на стоявших рядом на остановке общественного транспорта пешеходов.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

По данным Агентства "Москва", пострадали три пешехода.