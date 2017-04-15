США связываются с Россией по Сирии несмотря на прекращение Меморандума

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Действие Меморандума между Россией и США о предотвращении инцидентов в небе над Сирией не возобновлено. Тем не менее, американская сторона пользуется другими каналами связи с российским командованием, отметил военно-дипломатический источник.

США пользуются другими каналами связи с Россией в рамках предотвращения инцидентов в небе над Сирией, пока не восстановлено действие Меморандума. Об этом заявил российский военно-дипломатический источник, передает "Интерфакс".

"Сирийское небо по меркам военной авиации очень небольшое. Поэтому американская сторона по другим пока доступным каналам, частенько просит у нас разрешение зайти в ту или иную зону сирийского воздушного пространства. Мы понимаем важность обеспечения безопасности полетов и поэтому зачастую идём им навстречу. Но не более", - отметил собеседник агентства.

При этом, Меморандум предусматривал постоянное взаимодействие между российским и американским командованием для исключения любых инцидентов в небе Сирии. Также отмечается, что у некоторых офицеров командования российской авиагруппы в Хмеймиме в ходе контактов сложились "хорошие личные отношения с американцами". "Подобного взаимодействия в прежнем формате нет", - заявил источник.

Также собеседник агентства уточнил, что Россия учитывает полеты самолетов американской коалиции в Сирии при составлении маршрутов для своей авиации. Для этого она пользуется средствами объективного контроля воздушного пространства. "Коалиция подобными средствами контроля в Сирии не обладает и, соответственно, теперь не располагает данными о маршрутах, эшелонах и районах действия нашей или сирийской авиации", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва возобновит действие Меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией только при понимании, что непредсказуемые действия США не повторятся вновь.

О том, что Россия может возобновить действие Меморандума, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.