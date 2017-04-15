Мощный взрыв произошел у автобусов с эвакуированными жителями в Алеппо

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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей из шиитских поселений в Сирии. В результате погибло не менее 16 человек.

Не менее 16 человек погибли из-за мощного взрыва автомобиля возле автобусов, которые перевозили эвакуированных жителей из шиитских поселений в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

По уточненным данным, взрыв прогремел в западной части Алеппо в пригороде Рашидин. Автобус перевозил эвакуированных беженцев по соглашению между властями страны и силами оппозиции, передает "Росбалт".