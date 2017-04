Число жертв теракта в Алеппо увеличилось до 60

Не менее 60 человек погибли в результате теракта в пригороде Алеппо. Взрыв произошел рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных беженцев. Об этом сообщается в Twitter Conflict News.

.@Dalatrm UPDATE: Local media reporting up to 60 civilians killed in bombing of evacuation busses in #Syria. https://t.co/XLbpmZvWCf