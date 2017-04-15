Число жертв теракта в Алеппо увеличилось до 60

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Число жертв мощного взрыва, который прогремел в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных людей из шиитских поселений в Сирии, возросло до 60 человек.

Не менее 60 человек погибли в результате теракта в пригороде Алеппо. Взрыв произошел рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных беженцев. Об этом сообщается в Twitter Conflict News.

.@Dalatrm UPDATE: Local media reporting up to 60 civilians killed in bombing of evacuation busses in #Syria. https://t.co/XLbpmZvWCf — Conflict News (@Conflicts) 15 апреля 2017 г.

Ранее стало известно о теракте в пригороде Алеппо Рашидине. Смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в один из автобусов. В результате произошел мощный взрыв. Автобус перевозил эвакуированных беженцев по соглашению между властями страны и силами оппозиции.