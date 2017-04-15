17:52, 15 апреля 2017

Число жертв теракта в Алеппо увеличилось до 60

Теги:  сирия  взрыв  Сирийский конфликт

Число жертв мощного взрыва, который прогремел в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных людей из шиитских поселений в Сирии, возросло до 60 человек.

Не менее 60 человек погибли в результате теракта в пригороде Алеппо. Взрыв произошел рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных беженцев. Об этом сообщается в Twitter Conflict News.

Ранее стало известно о теракте в пригороде Алеппо Рашидине. Смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в один из автобусов. В результате произошел мощный взрыв. Автобус перевозил эвакуированных беженцев по соглашению между властями страны и силами оппозиции.

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