Боевики ИГ применили химическое оружие в Мосуле
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Боевики из ИГ запустили ракету с хлором в иракском Мосуле. В результате пострадали семеро военных. Атака произошла 14 апреля.
На западе иракского Мосула боевики запрещенного в России "Исламского государства" применили химическое оружие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, была запущена ракета с хлором.
В результате отравления получили семеро военных – у них возникли проблемы с дыханием. Их госпитализировали. Это произошло в недавно освобожденных районах на западе города.
Мосул считается главным оплотом ИГ в Ираке. Кампания по его освобождению началась 17 октября 2016 года. За это время экстремисты были вытеснены из Восточного Мосула и из ряда западных кварталов.
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