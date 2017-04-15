Боевики ИГ применили химическое оружие в Мосуле

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Боевики из ИГ запустили ракету с хлором в иракском Мосуле. В результате пострадали семеро военных. Атака произошла 14 апреля.

На западе иракского Мосула боевики запрещенного в России "Исламского государства" применили химическое оружие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, была запущена ракета с хлором.

В результате отравления получили семеро военных – у них возникли проблемы с дыханием. Их госпитализировали. Это произошло в недавно освобожденных районах на западе города.

Мосул считается главным оплотом ИГ в Ираке. Кампания по его освобождению началась 17 октября 2016 года. За это время экстремисты были вытеснены из Восточного Мосула и из ряда западных кварталов.

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