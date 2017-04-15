Семь человек пострадали из-за столкновения поездов в Вене

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В результате столкновения поездов в Вене пострадали не менее семи человек. После аварии несколько вагонов одного из составов перевернулись. Кроме того, поврежден контактный провод.

Столкновение двух поездов произошло на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. В результате пострадали семеро, передает ТАСС со ссылкой на полицию австрийской столицы.

После столкновения перевернулись несколько вагонов. Из них удалось спасти около 30 человек. Внутри остаются еще люди.

Кроме того, поврежден контактный провод. Из-за аварии приостановлено движение через вокзал "Вена - Майдлинг". Он является одним из важнейших транспортных узлов Вены.

Причина произошедшего пока неизвестна.