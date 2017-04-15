В Великобританию привезли истребители пятого поколения из США

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Американские истребители F-35A прибыли на базу Лейкенхит в Великобритании. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти отметил, что присутствие F-35 на европейском континенте "усиливает потенциал НАТО".

На базе Лейкенхит в Великобритании 15 апреля впервые были дислоцированы истребители- бомбардировщики пятого поколения ВВС США F-35A. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского командования американских вооруженных сил.

По словам Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а также возглавляющего Европейское командование ВС США генерала Кертиса Скапарротти, присутствие F-35 на европейском континенте "усиливает потенциал НАТО".

Ранее в Пентагоне подчеркнули, что размещение самолетов пятого поколения в Европе является важным этапом развития программы F-35. Это позволит ВВС страны продемонстрировать возможности современного истребителя. Кроме того, данный шаг позволит уточнить требования к воздушному судну перед тем, как самолеты пятого поколения будут размещены на европейской территории на постоянной основе.

В американском ведомстве уточнили, что это должно произойти в начале 2020-х годов.