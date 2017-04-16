Новый ракетный пуск в КНДР завершился неудачей

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КНДР в ночь на воскресенье провели новый запуск ракеты. Завершился он неудачей — она взорвалась спустя несколько секунд после старта. В США уверены, что Северная Корея пыталась запустить не межконтинентальную баллистическую ракету. В самой КНДР о неудачном запуске предпочли не сообщать.

КНДР провела новое испытание одной из ракет, передает "ТВ Центр". Ее пуск зафиксировали как в Пентагоне, так и в Южной Корее. Впрочем, тест не был успешным — ракета взорвалась практически сразу после старта. Ее тип сейчас устанавливается, но в США уже заявили, что с большой долей вероятности это была не межконтинентальная ракета.

Пхеньян продолжает свою военную программу, несмотря на протесты соседних стран и Америки. Ситуация резко обострилась после сообщений о возможных ядерных испытаниях, которые могли пройти накануне в день рождения Ким Ир Сена. Но Северная Корея ограничилась демонстрацией техники, в том числе и баллистических ракет, на масштабном параде в честь 105-летия основателя республики.