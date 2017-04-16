Путин поздравил верующих с Пасхой

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Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. В своем обращении глава государства заявил, что этот праздник имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру.

Православные всего мира отмечают Пасху. Главный церковный праздник - Светлое Христово Воскресение - символизирует торжество жизни над смертью. В России богослужения проходят во всех храмах, передает "ТВ Центр".

Пасхальную литургию в Москве в Храме Христа Спасителя провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На праздничное богослужение пришли тысячи верующих. Присутствовали Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин. По традиции, президент обменялся подарками с предстоятелем Русской православной церкви. Это были ювелирные пасхальные яйца. Подарок главы государства изготовили мастера из Златоуста. Сакральному смыслу Пасхи и ее духовному наполнению посвятил свое обращение к россиянам патриарх Кирилл.

В воскресенье верующих с Пасхой поздравил Владимир Путин. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент отметил, что этот праздник "пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, объединяет православных верующих вокруг высоких духовных, нравственных идеалов".