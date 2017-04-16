В США подрались сторонники и противники Дональда Трампа

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Массовой дракой завершился "налоговый марш" в Калифорнии — потасовку устроили сторонники и противники Дональда Трампа.

В США массовой дракой между сторонниками и противниками Дональда Трампа закончился так называемый "Налоговый марш" в Калифорнии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Потасовка произошла во время демонстрации, участники которой требовали от президента опубликовать налоговую декларацию. Агрессивно настроенные манифестанты пустили в ход дубинки и палки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Около десятка человек пострадали, более 20 задержаны.

Акциями протеста, организаторы которых настаивают, чтобы президент отчитался о налоговых выплатах, были охвачены более ста пятидесяти городов США. Сотни человек пришли на митинги в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе.