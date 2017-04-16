В Турции начался референдум по поправкам в конституцию

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В Турции стартовал референдум по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход к президентской системе правления. Если граждане поддержат изменения, президент Реджеп Эрдоган получит беспрецедентные полномочия.

В Турции открылись избирательные участки – в воскресенье граждане страны голосуют на референдуме по изменению конституции. Поправки в главный документ государства предлагают переход от парламентской к президентской форме правления, отмечает "ТВ Центр".

Ранее поправки в Конституцию одобрил парламентарии и подписал Реджеп Тайип Эрдоган. Инициативу объяснили, в том числе необходимостью быстро принимать решения на фоне террористических угроз. Новые положения значительно расширяют полномочия президента. В частности, он также становится главой правительства, получает право назначать министров и высокопоставленных чиновников. Против изменений выступает оппозиция, которая обвиняет Эрдогана в стремлении установить единоличную власть.

В Турции в преддверии референдума велась активная агитация, а вот попытка склонить на свою сторону граждан, живущих за рубежом, привела к международному скандалу. Нидерланды не дали разрешение на посадку самолета главы турецкого МИД и развернули автомобиль министра по делам семьи, которая ехала в генконсульство страны в Роттердаме. Тем не менее, те кто проживает за пределами Турции, уже проголосовали досрочно.