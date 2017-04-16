СМИ КНДР проигнорировали неудачный пуск ракеты

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Пхеньян провёл новое испытание одной из своих ракет. Об этом сообщили в Пентагоне. Информацию о запуске также подтверждают в Южной Корее. По данным военных, тест был неудачным. Ракета взорвалась практически сразу же после старта. Действия КНДР вызывают беспокойство в Америке и соседних странах. В связи с запуском Япония уже направила Северной Корее протест. В Токио создан кризисный штаб для сбора поступающих данных.

КНДР второй день отмечает день рождения своего вечного президента Ким Ир Сена, передает "ТВ Центр". Официальных мероприятий почти нет. В стране выходной, который люди спешат провести с семьей, отправляясь гулять. Кажется, весь Пхеньян спустился в метро и куда-то поехал.

Метро в Пхеньяне очень напоминает советское. Такое же богатое убранство станций. Есть и еще одна любопытная деталь, как будто бы родом из СССР — информационные стенды с газетами, из которых пхеньянцы узнают последние новости.

В свежей газете есть информация о вчерашнем параде, о юбилейном съезде народной партии КНДР, поздравительные заявления лидеров страны. Но ни слова об очередном, шестом по счету, ядерном испытании. Официально Пхеньян его проведение не подтвердил и не опроверг. Никакой информации через государственные СМИ не доводилось и до населения.

Однако в Сеуле утверждают, что КНДР утром все-таки провела испытания и запустила баллистическую ракету. Эту информацию со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи сообщило агентство Yonhap. Позже ее подтвердило и командование ВМС США, подчеркнув, что тестовый пуск был неудачным, а сама ракета взорвалась почти сразу.

Ее тип и дальность сейчас пытаются выяснить специалисты, анализируя, в том числе и видеокадры с военного парада. На нем Пхеньян продемонстрировал сразу несколько типов баллистических ракет малой, средней и большой дальности, способных нести и ядерное оружие и, как заявило военное руководство КНДР, долететь даже до США.

"Северная Корея продемонстрировала разнообразные ракеты на вчерашнем военном параде и дерзнула запустить баллистическую ракету сегодня. Это демонстрация силы, которая угрожает всему миру", - заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Чо Чжун Хёх.

Мир же пока думает, как ответить. От нанесения превентивного удара США вроде бы отказались, избрав путь усиления санкций ООН. Правда, для этого Вашингтону предстоит убедить Москву и Китай в усилении давления на КНДР.

Александр Пнюшкин, Сергей Давидяк. "ТВ Центр", Пхеньян, КНДР.