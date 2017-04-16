Христиане по всему миру отмечают Пасху

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Пасха в этом году совпала у всех трех христианских конфессий — православные, католики и протестанты отмечают светлый праздник по всему миру.

В этом году праздник Воскресения Христова по церковному календарю совпал у всех трёх христианских конфессий - православных, протестантов и католиков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главная пасхальная месса римско-католической церкви прошла ночью в соборе Святого Петра в Ватикане. На торжественную литургию, которую провёл папа Франциск, приехали более десяти тысяч верующих с разных концов света.

Днём папа Римский выступит с посланием "к городу и миру". В каждой стране существуют свои пасхальные традиции. Так, в Аргентине популярны уличные представления, рассказывающие о последних земных днях Иисуса. Реконструкции этих евангельских событий устраивают и в Азии - например, на Филиппинах.