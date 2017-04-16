Видео с места смертельного ДТП с двумя микроавтобусами в Кирове

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В Кировской области минувшей ночью столкнулись два микроавтобуса — грузовой и пассажирский. В результате ДТП погиб один человек, еще 14 пострадали.

Крупное ДТП произошло этой ночью в Кировской области, передает "ТВ Центр". Один человек погиб, еще 14 пострадали. На 16-м километре трассы Киров-Советск столкнулись два микроавтобуса - в одном из них были пассажиры. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой машиной. Точные причины ДТП сейчас выясняются.