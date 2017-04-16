Теракт под Алеппо не остановил эвакуацию беженцев

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В ООН решительно осудили теракт в Сирии в окрестностях Алеппо. Жертвами атаки стали несколько десятков человек. Взрыв прогремел рядом с колонной автобусов, в которых находились беженцы, в основном женщины и дети. Их боевики согласились отпустить в обмен на своих сообщников. Спасать раненых помогают российские военные медики. Операция по освобождению мирных жителей, несмотря на провокации, продолжена.

Всю ночь в больницы Алеппо продолжали доставлять пострадавших в результате террористического акта, который произошел накануне возле города - на территории, подконтрольной так называемой умеренной оппозиции и экстремистам запрещённой террористической группировки "Джебхад ан-Нусра". Пострадавшие - это мирные жители провинции Идлиб, которых отпускают в обмен на боевиков, попавших в окружение и плен. Местным врачам помогают военные медики из России. Счет раненым идет на сотни, сообщает "ТВ Центр".

Среди пострадавших много детей. Люди, которые были непосредственно очевидцами, рассказывают, что именно на это рассчитывали террористы. Подрыв автомобиля с взрывчаткой, предположительно, произвел смертник.

"Мы стояли на переходе, в автобусах. Первые два дня нам не давали ни воды, ни еды. И вдруг утром у боевиков отношение поменялось. Они стали неожиданно добрыми. Потом подъехала машина с чипсами, и эти чипсы начали раскидывать. Дети три года были в блокаде - естественно они все побежали", - рассказывает очевидец.

"Подъехала машина с продуктами питания, там были чипсы для детей. И там был один человек в одежде представителя международной организации "Красный полумесяц", который начал звать детей, заманивать детей к машине. Дети собрались. И потом машина взорвалась", - говорит другой беженец.

По первым кадрам с места теракта можно судить, что взрыв был огромной силы. Так как это территория, подконтрольная боевиками, то подъезжающие машины никто не проверял. Бомба сработала в десятке метрах от колонны автобусов.

В автобусах в колонне находилось несколько тысяч человек. Погибших, по некоторым данным, около сотни. Этот теракт можно назвать чуть ли не самым чудовищным на всю историю сирийского конфликта. Осуждение и соболезнования погибшим выразили в России, ООН и США. Однако эта атака не смогла сорвать ранее достигнутые договоренности об эвакуации мирного населения.

"Процесс продолжается. Мы его готовили около месяца. Нам не удалось помешать. Мы продолжаем процесс обмена. Он, думаю, скоро закончится", - сообщил заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо Андрей Котенок.

Из Алеппо выходят автобусы с боевиками, которые в большинстве своем принимали участие в боях под Дамаском. Все под прицелами автоматов солдат сирийских войск - на случай провокаций. Безопасность обеспечивают и бойцы военной полиции из России. В обмен с территории, подконтрольной боевикам, заходят другие автобусы - с мирными жителями поселений Фуа и Кефрая - те, кто не хотел мириться с властью экстремистов, три года жил в блокаде и теперь, при первой же возможности решил уехать.

Ожидается, что в ходе обмена из провинции Идлиб удастся вывести максимум 30 тысяч мирных граждан. Абсолютно всем будет предоставлена медицинская помощь, питание и временное жилье.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".