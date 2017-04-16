Титул "Мисс Россия-2017" завоевала жительница Свердловской области

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В Москве назвали обладательницу титула "Мисс Россия" — ей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Теперь ей предстоит представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

21-летняя Полина Попова из Свердловской области стала обладательницей титула "Мисс Россия-2017", передает "Интерфакс". Ей вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 миллиона долларов, а также денежный приз 3 миллиона рублей и автомобиль.

Теперь Поповой предстоит представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала москвичка Ксения Александрова, второй вице-мисс — Альбина Ахтямова из Башкирии.

По данным СМИ, Полина Попова с 15 лет работает в модельном бизнесе. Увлекается изучением китайского языка.