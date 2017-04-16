Заморозки до -12 ожидаются в столичном регионе

Теги: подмосковье москва Погода

Погода на следующей неделе подкинет москвичам еще один сюрприз — Москву и Подмосковье ожидают заморозки до минус 7-8 градусов. По словам синоптиков, такая погода больше соответствует началу марта, чем середине апреля.

Морозная погода ожидается в Москве и Подмосковье на следующей неделе. Как сообщили в Гидрометцентре, в ночь на вторник столбики термометров ночью опустятся до минус семи градусов в столице и до минус 12 по области. Днем будет не выше пяти градусов тепла. Ожидается солнечная, но ветреная погода.

В среду ночью будет около 5-8 градусов мороза ночью, и около шести тепла днем. Вернутся дожди и будет дуть порывистый ветер.