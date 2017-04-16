Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии

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Валентина Матвиенко в воскресенье находится с визитом в Саудовской Аварии. В Эр-Рияде спикер Совфеда встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль-Саудом. До этого она провела переговоры с председателем Совета Шуры, главной темой которых стал авиаудар США по Сирии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье встретилась в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом TVC.RU сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

В ходе встречи Матвиенко и Сальман заявили о необходимости совместной борьбы с международным терроризмом. Кроме того, саудовский король высказался за дальнейшее развитие отношений с Россией по всем направлениям.

"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Перед этим Матвиенко встретилась с председателем Маджлиса аш-Шуры Абдаллой аш-Шейхом. Одной из тем стал авиаудар США по сирийской авиабазе. Отношения с Эр-Риядом спикер Совфеда назвала серьезным фактором стабильности на Ближнем Востоке.

"Саудовская Аравия является ключевым партнером России в регионе Ближнего Востока, крупнейшим нашим торговым партнером и мы очень дорожим отношениями, сложившимися между нашими странами. Идет регулярный диалог между руководителями наших государств, они определяют повестку нашего сотрудничества, его атмосферу, и мы очень рады, что между лидерами наших государств сложились деловые, конструктивные, доверительные отношения", - сказала она.

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