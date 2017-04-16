Перепивший житель Владивостока порезал сожительницу и обстрелял полицейских

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Во Владивостоке задержали мужчину, который порезал ножом свою сожительницу и обстрелял из ружья сотрудников полиции. По данным правоохранителей, дебошир был пьян.

Во Владивостоке задержали пьяного местного жителя, который ранил ножом свою жительницу, а прибывших на вызов медиков выгнал из дома. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сотрудники скорой сообщили о случившемся в полицию. Мужчина отказался открыть дверь правоохранителям, после чего и вовсе открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

В ответ полицейские применили табельное оружие, убедив дебошира сдаться. В ходе обыска в его квартире нашли несколько единиц огнестрельного оружия, которое он хранил незаконно.

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