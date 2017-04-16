Сотни рыб погибли в Химкинском водохранилище

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В части Химкинского водохранилища погибла вся рыба. Тысячи тушек были вынесены к берегу. Местные жители очень взволнованы, и их можно понять. Пока ни одна инстанция не взялась ликвидировать последствия ЧП, а о его причинах остаётся догадываться. В природоохранной прокуратуре ещё только ждут результатов экспертизы.

Они всплыли на поверхность сразу, как только начал вскрываться лед. Из каждой полыньи к берегу ежедневно прибивало сотни туш, передает "ТВ Центр". Когда лед сошёл окончательно, и выглянуло солнце, появился зловонный запах. Особо активные граждане пытались обращаться в разные инстанции, писали письма. Но ответ был один: рыба задохнулась, ей попросту не хватило кислорода под слоем толстого льда.

"Когда начинает появляться полынья, тает вода, то вся эта рыба всплывает. Это похоже очень на замор", - говорит профессор кафедры биоэкологии и ихтиологии МГУ технологий и управления им. К.Г. Разумовского Юрий Симаков.

"Ничего подобного! Мы с 70-го года здесь живем. И самые разные были погодные условия, разные ситуации. Никогда такого не было! Рыбаки с января жалуются, что нет рыбы. При чем здесь лед?" – возмущается местная жительница Фрида Славинская.

То, что произошло нечто страшное, рыбаки заподозрили действительно сразу после Нового года. Клев пропал, никакая наживка не помогала.

"Водоем здесь - 9 километров в длину, 25 метров в глубину. Здесь просто замора естественного не может быть, потому что он соединен с Москва-рекой, которая открыта круглый год", - возмущается рыболов Альберт Колесниченко.

"Если у рыбы замор, то у неё внешний вид меняется. У неё оттопырены жаберные крышки, рот раскрыт. И слизистая оболочка около рта темно-синяя", - настаивает профессор Симаков.

На первый взгляд, все внешние признаки замора налицо. Жабры - оттопырены, рот - раскрыт. Правда, разобрать цвет слизистой невозможно. Да и экспертизу проводить поздно, говорят специалисты. Прошло слишком много времени. Но, по словам рыбаков, они еще зимой провели свой следственный эксперимент. Результат оказался настолько чудовищным, что лучше бы не совались в этот тихий омут.

"В следующем заливе прорвало трубу. Из наших знакомых никто не подходил, но люди говорили, что текут нечистоты. Никто не придал значения, но текло порядочно - неделю. После этого клёв как обрезало. И некоторое время спустя ребята с видеокамерой, опуская её на дно, обнаружили, что там лежит слоями мёртвая рыба", - говорит рыбалов Олег Шебарин.

Ни в ближайшем заливе, ни выше по течению массовых захоронений рыбы сейчас не наблюдается. Среди предполагаемых виновников трагедии местные жители называют и коньячный завод, и элитный жилой комплекс на противоположном берегу, и яхт-клуб, мол сколько горючего сливают. Но управляющий уверен: клуб ни в чем не виноват, никаких выбросов и сливов не было, сезон открывается лишь в мае. Вот только откроется ли из-за сложившейся ситуации - большой вопрос.

"В воду заходить будет нельзя. Вплоть до вспышек эпидемий. Это трупы, гниёт все это. Опять же - рыба не маленькая, кости большие, дети на пляже купаются постоянно", - беспокоится управляющий яхт-клуба Петр Изосимов.

Рыба действительно крупная, донная. Та, что спала, да так и не проснулась. Так что представителям Рыбоохраны, настаивавшим на заморе, теперь приходится отбивать атаки разгневанных рыбаков.

Результаты забора воды еще не готовы. Хорошо бы взять еще и пробы грунта, говорят экологи. Оказывается, Химкинское водохранилище последний раз чистили аж 20 лет назад.

"Самая большая чистка была в 98-ом году. Все канализации, которые есть в том районе, отнюдь не рассчитаны на те нагрузки, которые просто не справляются и выходят из строя. То есть очистные сооружения, коллекторы тоже не справляются", - говорит младший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Артем Акшинцев.

Местные жители боятся момента, когда сюда приедут тысячи желающих отдохнуть. Пока же к береговой линии боятся приближаться собаки и птицы. Пернатые, к слову, совсем пропали. Уже несколько месяцев - ни ворон, ни чаек. Облетают территорию, словно Бермудский треугольник.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".