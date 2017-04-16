Строительный мусор после сноса пятиэтажек используют повторно

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При сносе большого количества зданий неизбежно возникает вопрос: а что делать со строительным мусором? Если его складировать на полигонах, никаких площадей не хватит. Альтернативу уже активно обсуждают экологи и сами строители, ведь битый кирпич, крошеный бетон и арматура вполне могут стать ценным сырьём.

Снос в этом году ждет еще 65 домов первой волны сноса. Следом начнется вторая, а это тысячи пятиэтажек. По словам градостроителей, снести и построить новое жилье - меньшая из проблем. А вот, что делать с руинами - этим вопросом сейчас задаются многие. Огромные объемы строительного мусора надо куда -то вывозить.

По словам специалистов, "мусором" все это называется лишь условно, сообщает "ТВ Центр". Битый кирпич, обломки бетонных оснований, металл, стекло - все это ценнейшее вторсырье, которое используется на стройках по всему миру.

"По гостинице "Украина" есть пример, когда построили из этих отходов элементы спортивного оборудования. В частности, сделали горы для катания на лыжах. А например Япония, - они вообще делают острова, на которых они фактически живут", - рассказывает профессор кафедры архитектурного материаловедения Московского архитектурного института Петр Жук.

Сюда, на стационарную дробильную установку одной из столичных компаний по переработке строительного мусора привозят то, что тоже когда-то было домами. Огромные объемы мусора на самосвалах отгружают на специальные механизмы для сортировки и измельчения. В процессе отделяется все лишнее - дерево, металл, стекло. Их тоже используют, но иначе. А бетон - основной материал - перерабатывают в щебень.

"Из железобетона получается щебень различных фракций. Очень востребован на строительных площадках, для временных подъездных путей, для обратной засыпки котлованов, для дренажных систем, для организации автомобильных парковок", - говорит начальник участка Евгений Геркач.

Поэлементная, грамотная разборка здания на самом деле уже включена в смету застройщика, где прописан весь цикл жизни объекта, включая снос. Правда, не все придерживаются правил и с целью экономии все еще предпочитают незаконные захоронения на полигонах. Кроме того, отмечают эксперты, в России не полностью отрегулирован рынок вторичных материалов. Поэтому многие компании не рискуют их покупать.

"Если разработаются ГОСТЫ, своды правил и будет выпущен исчерпывающий перечень документов, регламентирующих применение данных материалов, тогда цикл замкнется", - говорит генеральный директор компании по рекуперации отходов строительства и сноса Иван Осадчук.

Это будет полезно для природы. Горы строительного мусора не станут новыми свалками, а превратятся в дороги и спортивные площадки. 2017 год, к слову, признан Годом экологии в России.

Кристина Одиноченко, Влад Подымский, Павел Суменков. "ТВ Центр".