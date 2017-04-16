Афганистан попросил Россию помочь в обучении армии

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Афганистан обратился к России с просьбой помочь стране в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции. Об этом рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари. Особенно Кабул нуждается в обслуживании вертолетов российского производства.

Россия может помочь Афганистану в снабжении и обучении армии и полиции страны. С такой просьбой к российским властям обратился Кабул, рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари.

По словам дипломата, Кабул особенно рассчитывает на помощь в обслуживании вертолетов российского производства. Кроме того, страна надеется на материальное снабжение и подготовку кадров для армии и полиции.

Хайдари пояснил, что на сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере негативно сказались западные санкции.

"Санкции, наложенные на Россию, повлияли на поддержку, которую оказывала Россия в области сервисного обслуживания российской техники, особенно вертолетов. Поэтому мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном", - приводит словам афганского дипломата агентство ТАСС.