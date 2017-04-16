Северокорейской ракеты хватило на пять секунд

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Ракета, запущенная Северной Кореей, вышла из строя через 5 секунд после запуска. Об этом сообщил источник в аппарате американского Белого дома. По данным разведки США, Пхеньян, который ранее неоднократно угрожал жестко ответить на провокации Вашингтона, в ночь на воскресенье запустил не МБР, а ракету средней дальности.

Мир обсуждает очередной пуск ракеты, который неудачно осуществила Северная Корея в ночь на воскресенье. Соседняя Южная Корея традиционно осудила запуск и пригрозила Пхеньяну серьезными "карательными мерами" за будущие испытания. Протест направила и Япония. Осудила Пхеньян Германия, призвав вернуться к международным нормам.

В США на официальном уровне хранят молчание. Как заявил спустя несколько часов после неудачного запуска шеф Пентагона Джеймс Мэттис, Вашингтон и лично президент Дональд Трамп в курсе произошедшего, но комментариев на этот счет в Белом доме нет. Подчиненные Трампа более разговорчивы, правда комментируют действия Пхеньяна на условиях анонимности. Как сообщил журналистам сотрудник аппарата Белого дома, сопровождающий вице-президента Майкла Пенса в турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, КНДР запустила в воскресенье не межконтинентальную баллистическую ракету, а ракету средней дальности. И хватило ее всего на 4-5 секунд, после чего она взорвалась.

"Мы зафиксировали пуск, у нас были хорошие разведывательные данные до старта и хорошие разведывательные данные после старта", - приводит слова чиновника агентство ТАСС.

Сама ракета была запущена из района города Синпхо, откуда 5 апреля был осуществлен старт баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2".

На ракетную неудачу отреагировали и в самой Северной Корее. Как заявил российским журналистам заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо, проведение испытаний является законным правом суверенного государства". При этом он не стал говорить, был ли вообще осуществлен запуск.

"Если даже запуск был произведен, это нормальный процесс в рамках того, чтобы повысить эффективность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе", - сказал он.

За Северной Кореей мир пристально наблюдал всю неделю. По данным со спутниковых снимков, Пхеньян активно готовился к испытаниям, и даже эвакуировал жителей из районов предполагаемого пуска. США в ответ направили в район Корейского полуострова корабельную группу во главе с авианосцем Carl Vinson, предупредив о возможном упреждающем ударе в ответ на пуск.

В субботу, на военном параде по случаю 105-летия Ким Ир Сена КНДР впервые продемонстрировала баллистические ракеты для подводных лодок, а зампред ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ с трибуны заявил, что страна нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США.