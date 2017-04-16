Момент взрыва в Алеппо попал на видео

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Очевидец Ахмад Макия снял на видео момент взрыва в Алеппо. Теракт произошел накануне возле автобусов, которые перевозили беженцев из Идлиба. По последним данными, жертвами атаки стали более 110 человек.

Теракт в сирийском Алеппо, унесший жизни более 100 беженцев из Идлиба, попал на видео. Момент взрыва запечатлел очевидец Ахмад Макия.

На ролике, опубликованном в его аккаунте в Twitter, видно, как люди ходят вдоль автобусом. В какой-то момент раздается мощный взрыв.

Накануне на перевалочном пункте, где остановилась колонна беженцев, террористы взорвали пикап с детским питанием и продуктами. Взрыв прогремел рядом с заправкой, что спровоцировало пожар. По последним данным, жертвами теракта стали более 110 беженцев.

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