Водитель Maserati сгорел после ДТП в Москве. Видео

Теги: видео Происшествие москва

На Ростовской набережной в Москве дорогая иномарка Maserati врезалась в столб. От удара машина загорелась. Водитель погиб.

В центре Москвы в результате ДТП погиб водитель автомобиля Maserati. Авария произошла на Ростовской набережной в воскресенье около 16:30.

Как пишет ТАСС, дорогая иномарка на огромной скорости врезалась в мачту освещения. От удара машина загорелась. Водитель не смог выбраться из салона и погиб.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.