Водитель Maserati сгорел после ДТП в Москве. Видео
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На Ростовской набережной в Москве дорогая иномарка Maserati врезалась в столб. От удара машина загорелась. Водитель погиб.
В центре Москвы в результате ДТП погиб водитель автомобиля Maserati. Авария произошла на Ростовской набережной в воскресенье около 16:30.
Как пишет ТАСС, дорогая иномарка на огромной скорости врезалась в мачту освещения. От удара машина загорелась. Водитель не смог выбраться из салона и погиб.
Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.