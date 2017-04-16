Турция переходит к президентской форме правления

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В Турции подводят итоги референдума по переходу от парламентской к президентской форме правления. По результатам обработки почти трети бюллетеней, пакет поправок в конституцию одобрили 64% населения страны.

Более 60% населения Турции поддержали поправки в конституцию страны, которые переводят страну с парламентской на президентскую форму правления. Таковы данные Центризбиркома Турции по итогам обработки 30% бюллетеней.

Результаты подсчета голосов публикуют в режиме реального времени большинство СМИ Турции. Окончательные цифры еще могут измениться, однако большой разрыв между сторонниками и противниками говорит о том, что реформа будет одобрена.

Ранее изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом и подписаны президентом Реджепом Эрдоганом.

Пакет изменений наделяет президента практически безграничными полномочиями. Он становится главой государственной системы, сможет назначать вице-президентов, судей, министров и высокопоставленных чиновников, судей, создавать и расформировывать министерства и ведомства. Глава государства получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также издавать указы, не требующие одобрения парламента.

Должность премьер-министра при этом будет упразднена. Это произойдет к 2019 году.