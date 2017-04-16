СКА второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина
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Санкт-петербургский СКА в гостях со счетом 5:3 обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В результате клуб второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Санкт-петербургский СКА завоевал кубок Гагарина, обыграв в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги магнитогорский "Металлург". Встреча завершилась со счетом 5:3, передает TVC.RU.
У "Металлурга" отличились Оскар Осала (9-я минута), Виктор Антипин (24) и Ярослав Косов (41). В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (27), Александр Барабанов (30), Евгений Дадонов (35), Илья Ковальчук (41) и Сергей Плотников (59).
СКА выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-1. Для питерской команды это уже второй Кубок Гагарина. Впервые СКА стал обладателем трофея в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский "Ак Барс".