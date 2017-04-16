СКА второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина

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Санкт-петербургский СКА в гостях со счетом 5:3 обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В результате клуб второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.