Очевидец рассказал о ДТП с Maserati в Москве. Видео ТВЦ

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Смертельное ДТП с участием Maserati Ghibli могло произойти из-за плохих погодных условий. В условиях дождя и мокрого асфальта водитель дорогой иномарки не справился с управлением, рассказал "ТВ Центру" очевидец. Авария произошла на Ростовской набережной. Maserati на огромной скорости врезался в столб, после чего загорелся.

Водитель сгоревшей на Ростовской набережной в Москве дорогой иномарки Maserati мог не справиться с управлением. Как рассказал "ТВ Центру" очевидец Александр, ДТП произошло после места, в котором проезжая часть сужается с трех до двух полос.

"Я услышал громкий хлопок, выбежал с огнетушителем, чтобы спасать. В окно я увидел, что от машины к реке бежит человек. Судя по расположению, он ехал от Бородинского моста, там происходит сужение дороги. Видимо, не справился с управлением, занесло и ударился в столб", - рассказал мужчина.

ДТП произошло в воскресенье около 16:30. Автомобиль Maserati Ghibli на большой скорости врезался в мачту освещения, после чего загорелся. Водитель погиб, не сумев выбраться из горящего автомобиля. Машина была зарегистрирована в июле 2014 года на 26-летнего молодого человека. По сообщениям СМИ, у него было несколько десятков штрафов за превышение скорости, однако все они оплачены.