Абхазские журналисты попали под обстрел в Сирии

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Двое журналистов абхазского информагентства ANNA-News попали под обстрел боевиками запрещенной террористической группировки "Исламское государство" в городе Дейр-эз-Зор. Один из них получил ранение в обе ноги и живот, жизнь второму военкору спас аккумулятор от камеры, который задержал осколок.

В Сирии при обстреле боевиками запрещенной организации "Исламское государство" получили ранение двое военных журналистов агентства Anna News Игорь Димитриев и Олег Блохин. Как сообщает "ТВ Центр", в городе Дейр-эз-Зор наши коллеги попали под удар самодельной мины с беспилотника террористов.

Игорь Димитриев ранен в обе ноги. Жизнь Олегу Блохину спас аккумулятор от камеры, он задержал осколок. Но ранения в руку оператору избежать не удалось. Сейчас журналисты эвакуированы в соседний город, их состояние оценивается, как стабильное.

Тем временем, стали известны уточненные данные о жертвах теракта, совершенного боевиками в минувшую субботу на перевалочном пункте в пригороде Алеппо. Среди ста погибших более 60 детей, количество раненых превысило 130 человек. Экстремисты организовали атаку на автобусы, которые перевозили мирных жителей из провинции Идлиб в безопасное место. Игиловцы взорвали бомбы в пикапе, доставившем беженцам детское питание и продовольствие.

Правительство Сирии направило обращение в Совбез ООН и в очередной раз напомнило о необходимости противодействия терроризму при полной координации и сотрудничестве с властями Арабской республики.

