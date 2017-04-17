Эрдоган празднует победу: турки поддержали реформу конституции

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В Турции, сторонники президента страны празднуют победу. На воскресном референдуме большинство граждан поддержали проект реформы конституции. Перевес, однако, оказался небольшим. "За" расширение полномочий главы государства был подан 51% голосов. При этом в крупнейших городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, в курдских районах большинство голосовавших были "против". Оппозиция уже потребовала пересчёта бюллетеней и вышла на улицы.

Еще до того как стали известны окончательные результаты референдума, тысячи сторонников правящей партии "Справедливости и развития ", учрежденной Реджепом Эрдоганом, вышли на улицы праздновать победу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Машины одобрительно гудят, проезжая мимо одной из резиденций президента в Стамбуле. За что голосовали все эти люди, стоящие перед зданием, понятно без слов. На флагах у них в руках крупными буквами слово "Да".

То же самое было написано и в бюллетенях: карточки в конвертах поделили на две зоны: на светлой было написано "Да", на темной -"Нет". Голосующие получали печать со словом "выбор", которую и нужно было поставить на соответствующей выбору части карточки.

За изменения в конституцию свои голоса отдали чуть более 50% граждан Турции. Не очень убедительная, но все-таки победа сторонников инициативы о введении в государстве президентской формы правления вместо парламентской, а по сути — укрепления власти Эрдогана.

"Число голосов "ЗА" ниже ожидаемого уровня. Мы ожидали, но не получили эти голоса из некоторых регионов. Наша политическая партия обсудит и проанализирует это позже. Но все равно результаты показывают, что Турция ценит сильное государство, которое может противостоять нестабильности, идущей от соседей типа Сирии или Ирака", - заявил заместитель председателя правительства Турции Вейси Кайнак

Президент Турции под усиленной охраной прибыл на участок вместе с женой. Глава республики назвал референдум поворотным моментом в истории страны. В том, что конституция будет изменена, Реджеп Эрдоган ни на минуту не сомневался. Ранее он уже подписал поправки, одобренные парламентом.

"Сегодняшнее волеизъявление народа – не обычное голосование. В истории нашей страны было много голосований, референдумов по вопросам парламентской формы правления, но сегодня мы делаем выбор в отношении новой системы управления республикой. Это поворотный момент", - заявил он.

Важность изменений конституции в сторону усиления власти президента и расширения его полномочий гражданам Турции объяснили необходимостью быстро принимать решения на фоне террористических угроз. Половина населения поверила.

Впрочем, тех, кто не поверил в необходимость менять конституцию - тоже практически половина. Оппозиция опасается бесконтрольного укрепления президентской власти и перспективы того, что Реджеп Эрдогана будет возглавлять республику до 2029 года. Нововведения в Основной закон страны это допускают.

"Это несправедливая кампания. Слово "Да" было везде, но мы нигде не могли увидеть слово "Нет'. Но это "Нет" существует. Оно внутри нас", - говорит противница реформы.

О нарушениях турецкая оппозиционная Народная республиканская партия начала говорить задолго до того, как были озвучены даже предварительные итоги голосования. Сразу после того как в ЦИК решили считать действительными бюллетени, в которых отметка поставлена от руки, без штампа избиркома, противники реформы заявили, что это ставит под сомнение легитимность голосования.

"По результатам голосования на 37% избирательных участках у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали. До 1 миллиона голосов недействительно. И почти полтора миллиона недействительных голосов были утверждены комиссией", - заявил зампред НРП Турции Эрдал Аксюнгер.

Турецкая оппозиция намерена потребовать пересчета 60% бюллетеней. Реджеп Эрдоган, тем временем, уже успел по телефону поздравить с победой премьер-министра и глав партий, выступавших в поддержку поправок. Исторический, по словам главы республики, референдум, был омрачен перестрелкой. Она завязалась между политическими оппонентами у одного из участков. Два человека погибли сразу. Третий позже скончался в больнице.

Лилия Акиньшина, Георгий Могунов. "ТВ Центр".