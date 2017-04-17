Пенс заявил о завершившейся эре терпения в отношении КНДР

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Северная Корея все-таки провела запуск баллистической ракеты. Не в день рождения Ким Ир Сена, как ожидалось, а несколькими часами позже. Старт получился неудачным. Власти Пхеньяна предпочли не говорить об этом. Зато соседи по полуострову, а также Япония сделали грозные заявления. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что эра стратегического терпения США в отношении КНДР завершилась.

Метро в Пхеньяне очень напоминает советское, отмечает "ТВ Центр". Такое же богатое убранство станций. Есть и еще одна любопытная деталь, как будто бы родом из СССР — информационные стенды с газетами, из которых пхеньянцы узнают последние новости. В газетах есть информация о субботнем параде, о юбилейном съезде Народной партии КНДР, поздравительные заявления лидеров страны, но ни слова об очередном, шестом по счету ядерном испытании, которое вновь переполошило весь мир.

Ближе к вечеру ситуацию нам официально прокомментировал уже северокорейский МИД. В интервью заместитель директора первого департамента Европы Ким Ен Хо сообщения о возможном пуске не подтвердил, но и не опроверг. Правда, из его слов все-таки можно сделать вывод, что ядерные испытания в КНДР вероятнее всего все-таки проводились.

"Мы не всегда публикуем сообщения обо всех наших испытаниях в прессе. Это законное право нашей суверенной страны. Если даже произвели запуск, это нормальный процесс, необходимый для повышения ядерного потенциала нашей страны и развития наших сил сдерживания. Ничего особенного и удивительного сейчас не происходит", - заявил он.

О том, что запуск баллистической ракеты Северная Корея все-таки произвела, первым заявил Сеул. Со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи об этом сообщило агентство Yonhap. Чуть позже эту информацию подтвердило и командование ВМС США, ударная группировка которых во главе с авианосцем Carl Vinson сейчас находится у Корейского полуострова. По американским данным, пуск был неудачным, а сама ракета взорвалась прямо в воздухе. В Вашингтоне это уже назвали хорошей новостью.

"Утренняя провокация со стороны КНДР - еще одно напоминание о тех рисках, с которыми каждый из вас сталкивается каждый день, защищая свободу народа Южной Кореи и Америку в этой части мира", - заявил вице-президент Майкл Пенс.

Тип и дальность северокорейской ракеты сейчас пытаются выяснить специалисты, анализируя, в том числе и видеокадры военного парада. На нем Пхеньян продемонстрировал сразу несколько типов баллистических ракет малой, средней и большой дальности, способных нести ядерное оружие и, как заявило руководство КНДР, долететь даже до США. Там, по данным СМИ, от нанесения превентивного удара вроде бы решили отказаться в пользу усиления санкций. Для этого Вашингтону, правда, еще предстоит договориться с Пекином и Москвой.

Александр Панюшкин, Сергей Давидяк. "ТВ Центр", Пхеньян, Северная Корея.