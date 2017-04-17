В Оренбургской области из-за паводка введен режим ЧС

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В Оренбуржье введен режим ЧС межмуниципального характера из-за паводков. Там оказались подтопленными 130 участков.

Весенние паводки пришли сразу в несколько регионов России. Наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, передает "ТВ Центр". Там введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены более 130 приусадебных участков. Около 100 человек эвакуированы. Часть из них размещены в пунктах временного пребывания. Жителям затопленных населенных пунктов оказывается адресная помощь. Организован подвоз медикаментов, продуктов и питьевой воды. Последствия ликвидируют более 500 спасателей и 150 единиц техники.

В Башкирии на помощь населению пришли военные. Уже несколько дней саперы инженерных войск на реках подрывают лед, чтобы избежать заторов и подтопления населенных пунктов и гидротехнических сооружений. Всего в Центральном военном округе организованы спасательные команды из более чем восьмисот человек.