Четверо детей пострадали в горевшем храме в Москве

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В результате пожара в храме пророка Илии в Москве пострадали четверо детей. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания в электрощитке.

В центре Москвы этой ночью пожарные тушили возгорание в храме Ильи Пророка на Ильинке, передает "ТВ Центр". От отравления продуктами горения пострадали четверо детей. Несмотря на то, что площадь пожара была не большой - всего 5 квадратных метров, огонь моментально перекинулся на деревянные стены. Через полчаса его удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания в электрощитке.

"Спасено шесть человек пожарными подразделениями. К сожалению, у нас пострадали 4 ребенка, сейчас они находятся в городских больницах. Люди, которые там находились, - это паломники. Они готовились к выезду из храма. Буквально через полчаса у них должен быть выезд их храма", - сообщил замначальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Евгений Барабаш.