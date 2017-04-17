Погибший водитель Maserati неоднократно превышал скорость

Теги: ДТП авария москва

В Москве выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием элитного спорткара. Автомобиль на полном ходу врезался в столб и загорелся. Удар был такой силы, что машину разорвало на части. Водитель погиб на месте. Полиция уже установила его личность - это 26-летний москвич, по некоторым данным, любитель полихачить.

ДТП случилось на съезде с Бородинского моста около четырех часов дня. Черный Maserati на огромной скорости врезалась в мачту городского освещения, спорткар моментально охватило огнем. Высокий столб дыма над Ростовской набережной был виден издалека. Пожарных вызвали таксисты, которые оказались очевидцами случившегося, передает "ТВ Центр".

Владельца автомобиля установили почти сразу. Им оказался 26-летний москвич – Артур М. О том, что за рулем находился именно он, стало понятно, когда на место приехали родственники. Они опознали молодого человека. Чуть позже в СМИ появилась информация о самом водителе. Артур якобы был поклонником дорогих иномарок. Помимо Maserati, цены на которые начинаются от 4,5 миллионов рублей, в его гараже , по данным СМИ, замечены Ferrari и Mercedes SLK. По словам журналистов, молодой человек многократно привлекался к ответственности за превышение скорости – за последние два года не меньше 20 раз. Правда, все штрафы своевременно оплачивал. Других претензий к водителю у сотрудников дорожной полиции не было. Вполне возможно, на этот раз гонщик не справился с управлением на мокрой дороге – в воскресенье в столице шел дождь.

"Услышал яркий хлопок, значит, и взрыв из окна. Побежал сразу с огнетушителем спасать, помогать. Судя по расположению, он ехал от Бородинского моста по набережной и не справился с управлением, потому что там сужение дороги – две полосы в одну сходятся, и, видимо, занесло и ударился в столб", - говорит очевидец Александр.

Ударился с такой силой, что мачта освещения разорвала салон почти пополам. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются установить все подробности происшествия. Ралли на элитных иномарках в Москве – не редкость. В марте очередной мажор устроил гонки в центре столицы на Ferrari со скоростью 238 километров в час. В прошлом году прогремело дело о гонках на Gelandewagen Руслана Шамсуарова. Молодого человека приговорили к исправительным работам. Уже не один суд прошёл по делам Мары Багдосарян - её пожизненно лишили водительских прав. Владелец Maserati в результате гонок по городской набережной лишился жизни.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".