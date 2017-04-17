Матвиенко объяснила выбор наряда на встречу с саудовским королем

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Валентина Матвиенко в ходе визита в Саудовскую Аравию надела зеленый платок и платье в пол. По ее словам, уважительное отношение к традициям помогает выстраивать "дипломатические узоры, на которых нет узелков".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила выбор наряда для визита в Саудовскую Аравию. Председатель Совфеда надела длинное платье в пол и покрыла голову платком зеленого цвета, особо почитаемого в мусульманском мире, передает ТАСС.

"Есть дипломатическая культура. Если ты приезжаешь в другую страну, то ты должен уважительно относиться к традициям и религиозным особенностям, это непременное условие этикета, а также проявление внутренней культуры", - рассказала Матвиенко.

Она добавила, что если с пренебрежением относиться к традициям народа, то никакого доверительного диалога не получится. "Да, они все стерпят, примут, но осадок в душе останется", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко рассказала, что к ней подошли женщины из Консульского отдела и поблагодарили за уважительное отношение и выбор именно зеленого цвета.

"Пусть, это мелочи, но из таких мелочей и вышиваются дипломатические узоры, на которых нет узелков", - подчеркнула Матвиенко.