Байкеры могут получить преимущество на дорогах

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Правила дорожного движения могут изменить в пользу мотоциклистов. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность введения двойной стоп-линии на перекрестках, а также вопрос разрешения мотоциклистам ездить между рядами машин.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы разработать изменения в ПДД, касающиеся мотоциклистов. Как пишет газета "Коммерсант", Шувалов обязал власти провести эксперимент с двойной стоп-линией. В случае положительного исхода потребуется внесение изменений в законодательство.

Как пояснил газете автор идеи, сейчас мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии, и стартуют одновременно с ними, что небезопасно.

Из поручения Шувалова также следует, что ведомства должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами. Однако Госавтоинспекция, по информации "Коммерсанта", сочла инициативу нецелесообразной.

Ранее Шувалов поручил проработать вопрос о внесении изменений в правила езды на перекрестках с круговым движением.

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