Советник Трампа заявил о "подрывной деятельности" России в Европе

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Россия занимается "подрывной деятельностью" в Европе, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам, Москва продолжает поддерживать режим Башара Асада в Сирии, и настало время для Вашингтона с ней серьезно поговорить.

США должны вести с Россией жесткие дискуссии по поводу действий Москвы в Сирии, считает помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Об этом он рассказал в интервью телекомпании ABC.

По его словам, отношения между США и Россией находятся "на самой низшей точке", передает ТАСС. Он также добавил, что двигаться больше некуда, кроме как по пути их улучшения. В связи с этим Макмастер вспомнил о визите американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву, который "был совершен в идеально нужное время".

Вместе с тем, помощник Трампа раскритиковал Россию за поддержку правительства Сирии. Режим президента Арабской Республики Башара Асада он назвал "кровавым" и "ужасным". Кроме того, он обвинил Москву в "подрывных действиях в Европе", не пояснив, что имеет ввиду.

Макмастер отметил, что поддержка Асада Москвой усугубила ситуацию в Сирии, из-за которой якобы страдают Ирак, другие соседние страны, а также Европа.

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