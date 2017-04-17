Дутерте назвал Трампа "реалистом и прагматичным мыслителем"

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Президент США Дональд Трамп является реалистом и прагматичным мыслителем, считает его филиппинский коллега Родриго Дутерте. По его словам, хозяин Белого дома - мудрый человек, даже если не кажется таковым. Также Дутерте уверен, что у них много общего.

Президент Филиппин оценил качества своего американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, у них есть много общего, передает "Интерфакс" со ссылкой на Philippine Star.

"Трамп - реалист и прагматичный мыслитель", - подчеркнул Дутерте. Он напомнил, что президент США является миллионером. Такого достижения глупый человек не добился бы, считает он. По его словам, Трамп мудр, даже если не кажется таковым.

"Прямо как я: я хоть и не такой яркий, но весьма осмотрительный", - подчеркнул лидер Филиппин.

Ранее Дутерте делал прямо противоположные заявления, когда говорил о предыдущем президенте США Бараке Обаме. Бывшего главу Белого дома он назвал "сукиным сыном" и заявлял, что его стране пора попрощаться с США. Позднее он отмечал, что имел ввиду разрыв с Вашингтоном в вопросах внешней политики.

Родриго Дутерте стал президентом Филиппин в июне 2016 года. Он прославился своими резкими высказываниями в адрес политических деятелей.

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