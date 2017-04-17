Мумия женщины шесть месяцев пролежала на улице в Москве

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В Москве обнаружили завернутые в ткань человеческие останки. В ходе осмотра тела женщины полицейские указали, что он был объеден грызунами. По оценкам специалистов, мумия пролежала на улице незамеченной не менее шести месяцев.

Полицейские обнаружили мумию женщины, которая пролежала около шести месяцев на улице в Москве. Тело, завернутое в ткань, было повреждено грызунами.

Инцидент произошел на улице Красный Казанец на востоке столицы, передает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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