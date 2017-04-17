В Лондоне трехмесячного малыша заподозрили в причастности к терроризму

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Американское посольство в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного ребенка, после того как дедушка младенца случайно ответил "да" в графе о причастности к терроризму. Малыш хорошо себя вел в ходе беседы и ни разу не заплакал.

Сотрудники посольства США в Лондоне допросили трехмесячного ребенка после того, как его дедушка Пол Кеньон сделал ошибку при заполнении анкеты на визу, передает The Guardian.

Как сообщает издание, он случайно ответил утвердительно на вопрос "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?".

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", - возмущался Кеньон.

На допросе ребенок вел себя хорошо и ни разу не заплакал. Дедушка сначала хотел принести малыша в оранжевом комбинезоне, но потом передумал.

"Похоже, у сотрудников дипмиссии проблемы с юмором, раз они не смогли увидеть комичность этой ситуации", - пожаловался Кеньон.

Ошибка дедушки обошлась семье в 3500 евро из-за того, что им первоначально отказали в получении визы.

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