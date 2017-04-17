Полтавченко предложил ввести в Петербурге бесплатные электронные визы

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Для туристов, приезжающих в Санкт-Петербург на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки, могут ввести бесплатные электронные визы. Власти города заявили о готовности перейти к такой практике и просят рассмотреть инициативу в Совете Федерации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо губернатора города.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести в городе бесплатные электронные визы для туристов, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки. Об этом говорится в его письме спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, с которым ознакомился "Коммерсантъ".

В 2016 году город посетили около 700 тысяч деловых туристов и примерно 50 тысяч профессиональных спортсменов, которые могли потратить более 20 миллиардов рублей, указывает в письме Полтавченко. Губернатор также ссылается на данные Всемирной туристской организации о том, что визовая либерализация уже в первые месяцы увеличивает турпоток до 30%.

В свою очередь, Матвиенко уже направила письмо в соответствующие профильные комитеты, сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. По словам члена комитета Совфеда по социальной политике Игоря Фомина, его комитет готовит предложения о целесообразности внедрения электронной визы.

"Коммерсант" пишет, что власти города надеются реализовать инициативу к началу чемпионата мира мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

7 марта президент Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток и в нескольких дальневосточных регионах.

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