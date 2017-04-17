Роспотребнадзор узнал о спаде потребления алкоголя и табака

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В 2016 году число россиян, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм уменьшилось по сравнению с 2015-м. Также снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения в стране. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.

В России в 2016 году серьезно снизилось потребление табака и алкоголя. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, пишет газета "Известия".

Из документа следует, что на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм. Кроме того, на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, которые состоят на учете в лечебно-профилактических организациях.

А еще, согласно докладу, на 39% снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения в стране. Вместе с тем, в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет.

Согласно данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взяли почти 95 тысяч человек. Годом ранее эти показатели равнялись 103 тысячам человек. Кроме того, уменьшилось количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. В 2015-м оно было равно 1,6 миллиона человек, а спустя год – уже 1,4 миллиона.

По словам директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяны Клименко, с 2011 года граждане России могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия. Таким образом, когда медицинские организации начали соблюдать такое требование, в стране уменьшилось количество больных, которых берут на диспансерное наблюдение. Поэтому в течение последних нескольких лет происходит снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм.

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