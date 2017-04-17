Кандидат в президенты Франции предложил ссылать террористов к Антарктиде

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Пойманных террористов во Франции необходимо ссылать на архипелаг Кергелен близ Антарктиды, там у них будет возможность "поразмыслить о содеянном". Такое мнение высказал кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.

Лидер движения "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что террористов следует ссылать на принадлежащий Франции архипелаг Кергелен близ Антарктиды, передает ТАСС.

"В моей предвыборной программе содержится предложение высылать пойманных во Франции террористов на принадлежащий ей архипелаг Кергелен, расположенный в 12 тысячах километров от Парижа, рядом с Антарктидой - и я намерен выполнить это обещание в случае победы на выборах", - заявил Дюпон-Эньян.

Он рассказал, что не намерен соглашаться с тем, что радикальных исламистов сажают в тюрьмы, больше похожие на четырехзвездочный отель. Дюпон-Эньян отметил, что на архипелаге у террористов будет возможность "поразмыслить о содеянном".

"Я не намерен, став президентом, допускать, чтобы французская юстиция рассматривала как обычных уголовных преступников тех, кто перерезал людям горло в Сирии, а затем вернулся на французскую территорию", - сказал кандидат в президенты.

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