Российские военные провели для сирийцев мастер-класс по самообороне

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Опасность нападения боевиков заставила мирных сирийцев создавать отряды самообороны. Местные власти обратились к военным полицейским из России с просьбой провести обучение по защите населенных пунктов. Сейчас в провинции Алеппо идет уборка урожая, и жителям, работающим на полях, тоже нужна охрана от террористов.

В Алеппо - самой крупной сельскохозяйственной провинции Сирии – в разгаре уборка бобовых. В этом году хороший урожай фасоли и гороха — основных культур, которые традиционно на столе в каждой семье. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все, что выращивают в деревне Абу-Жрен, местные жители отвозят на рынки на продажу. Часть выручки оставят на питание, семена, бензин. Другую - потратят на покупку оружия.

Местные мужчины знают толк в агрономии — выращивают цитрусовые, редис, помидоры, салат. Потомственные крестьяне. Но война заставила осваивать совсем другие профессии. Сегодня они одинаково хорошо владеют, как плугом и мотыгой, так и автоматом и гранатометом.

Опасность нападения боевиков, вынудила мужчин создавать отряды самообороны. Пускать в свои деревни джихадистов люди не собираются. Сами научились стрелять. Но вот реального боевого опыта маловато. Попросили объяснить военных полицейских из России как организовать защиту деревни.

Первый урок: заброшенный дом, подходящее место для огневой точки. Надо только ее правильно укрепить. Если собирать и разбирать автомат не глядя, крестьяне уже умеют, то вот как оказывать первую медицинскую помощь – представляют плохо. Полицейским приходится начинать с азов. Рассказывать, что делать при пулевом или осколочном ранении.

Отряды боевиков километрах в 15 от деревни. Их выбили три года назад. Те дни крестьяне до сих пор вспоминают с ужасом. Отступая, боевики разрушили водоводы, старинные дома.

"В эти дома была проведена вода, электричество. Жители поселка, отдавая дань культурному наследию, продолжали жить в них. Но исламистам, как вы знаете, чуждо понятие культуры", - говорит старейшина Абу-Жрена Махмуд Аль-Хусейн.

Разрушенные глиняные дома, люди постепенно восстанавливают. И теперь знают, как превратить свою мазанку, если не в крепость, то в огневую точку. Российские военные в качестве гуманитарной помощи привезли крестьянам дизтопливо. Сейчас, во время уборки урожая, очень кстати — и трактор в поле выгнать, и на машине бобы в город отвезти. В благодарность за подарок и военную науку старейшины пригласили полицейских за стол.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.