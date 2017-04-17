Повышение пенсионного возраста увеличит страховую пенсию на треть

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Повышение пенсионного возраста до 63 лет увеличит размеры страховой пенсии на треть за счет роста поступлений в Пенсионный фонд. Таким образом, если сейчас средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей, то к 2030 году она вырастет на 4 тысячи.

Страховые пенсии в России могут увеличиться на 30% при повышении пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин, передает газета "Известия".

"Если начать повышать пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин уже в 2019 году, то к 2030-му размер пенсий в среднем увеличится на 30% в реальном выражении с учетом инфляции", - рассказал источник газеты в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) при Минфине.

Сейчас средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей, к 2030 году она может вырасти до 17 тысяч рублей.

По данным источника, рост доходов пенсионеров положительно повлияет на российскую экономику. После повышения пенсионного возраста правительство сможет выплачивать индексацию работающим пенсионерам.

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