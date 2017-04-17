С самолета United Airlines сняли пару, летевшую на собственную свадьбу

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С самолета авиакомпании United Airlines сняли молодую пару, которая летела на Коста-Рику, чтобы сыграть там собственную свадьбу. Оказавшись в самолете, будущие молодожены увидели, что их места занял уснувший пассажир. В итоге они решили пересесть на свободные сидения, но их цена оказались дороже. Бортпроводники сообщили им об этом, а затем вывели с самолета.

Американская авиакомпания United Airlines в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз ее сотрудники сняли с рейса из Хьюстона (США, штат Техас) до Коста-Рики молодую пару, которая летела в латиноамериканскую страну отпраздновать собственную свадьбу.

Инцидент произошел 15 апреля. Проблемой стало решение Майкла Хола и его невесты Амбер Максвел пересесть на другие сидения. Выяснилось, что их стоимость превышает цену, которую они заплатили за свои места, хотя все они находились в эконом-классе. В итоге бортпроводники просто сняли их с рейса.

Позднее Майкл Хол объяснил свои действия. По его словам, их места в самолете занял спящий поперек сидений мужчина. В итоге они решили не устраивать скандал, а просто занять свободные места спереди. Он подчеркнул, что они с невестой вовсе не нарушили правил, перепрыгнув в первый класс, передает его слова сайт The Straits Times.

В самой авиакомпании отметили, что сотрудники не сразу сняли будущих молодоженов с самолета, а сначала предложили паре вернуться на оплаченные места. Однако пассажиры якобы отказалась это сделать.

Говоря об этой ситуации, Майкл Хол отметил, что был не против доплатить за более дорогостоящие места, но бортпроводники не дали ему этого сделать.

Тем не менее, в United Airlines попытались уладить ситуацию. Пару заселили на ночь в отель по скидочной цене. Также ей забронировали билеты на самолет до Коста-Рики на утро 16 апреля.

На прошлой неделе United Airlines уже оскандалилась после того, как 10 апреля пассажира рейса Чикаго - Луисвилл силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании. Изначально пассажирам предлагали покинуть свои места за 800 долларов, но добровольцев не нашлось. В итоге тех, кто покинет борт, выбрали случайным образом. После этого с мест ушли трое из четырех выбранных пассажиров. Однако один отказался уходить. Мужчина сообщил представителям компании, что он врач, и ему нужно утром принимать пациентов.

Однако пришедший выдворять непослушных пассажиров полицейский не стал его слушать, а вместо этого, избил его. Теперь у 69-летнего специалиста сотрясение мозга. Кроме того, ему потребовалась пластическая операция. Сотрудника полиции, который так обошелся с пассажиром, отстранили от службы. Сам скандал стоил компании четверть миллиарда рыночной стоимости.

Еще один скандал, связанный с авиакомпанией, произошел 14 апреля. На самолет, летевший из Техаса в Канаду, пробрался скорпион, который ужалил одного из пассажиров в руку. По предварительным данным, членистоногое попало на борт в Коста-Рике, откуда прилетел борт ранее. Компания извинилась перед пассажиром и предложила ему компенсацию.