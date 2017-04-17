В Москве появится центр экстремального спорта с бассейном для серфинга

Теги: Общество строительство москва экстремалы спорт

В Москве построят центр экстремальных видов спорта. Комплекс оборудуют аэротрубой и бассейном с искусственной волной для серфинга. В проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе.

Власти Москвы согласовали проект строительства центра экстремальных видов спорта. Здание возведут на Ставропольской улице недалеко от парка "Кузьминки", сообщает mos.ru.

В шестиэтажном спорткомплексе построят серфинг-тренажер, где будет создаваться искусственная волна для обучения и катания на доске. Максимальная высота волн будет составлять один метр и ее можно будет регулировать с помощью пульта управления. Занятия будут проходить под руководством инструктора.

Основную часть центра займет аэродинамическая труба высотой почти 20 метров и диаметром 7,5 метра. Как рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов, в проектирование центра заложены возможности, позволяющие проводить чемпионаты мира по аэротрубному спорту.

В проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе. Строительство начнется в 2017 году.

Читайте также:

"Диалог с мэром": Собянин развеял слухи о программе сноса пятиэтажек

Собянин: новые вагоны метро "Москва" - одни из лучших в мире