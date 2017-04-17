Во Внукове из-за гололеда столкнулись 10 машин. Видео

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Массовое ДТП произошло в понедельник утром на Боровском шоссе в районе поселка Внуково. По предварительным данным, причиной аварии стал гололед.

Сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве в понедельник утром. ДТП произошло на Боровском шоссе в районе поселка Внуково.

#боровскоешоссе #гололед #летняярезина #апрель Публикация от Ольга Грызлова (@gryzlovaolga) Апр 16 2017 в 10:58 PDT

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в результате столкновения пострадали четыре человека. Причиной аварии мог стать гололед — накануне в столичном регионе испортилась погода. ГИБДД призывает водителей, уже сменивших резину на летнюю, воздержаться от поездок.

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