Во Внукове из-за гололеда столкнулись 10 машин. Видео
Массовое ДТП произошло в понедельник утром на Боровском шоссе в районе поселка Внуково. По предварительным данным, причиной аварии стал гололед.
Сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве в понедельник утром. ДТП произошло на Боровском шоссе в районе поселка Внуково.
Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в результате столкновения пострадали четыре человека. Причиной аварии мог стать гололед — накануне в столичном регионе испортилась погода. ГИБДД призывает водителей, уже сменивших резину на летнюю, воздержаться от поездок.
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