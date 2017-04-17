Холод, дождь и ветер ждут москвичей на рабочей неделе

Теги: дождь снег москва Погода

В Москве всю рабочую неделю будет стоять холодная и сырая погода с порывистым ветром. Показатель средней температуры ниже нормы на 4 градуса.

Дождь, низкая температура и порывистый ветер ждут москвичей на наступившей рабочей неделе, передает агентство "Москва".

"Вся рабочая неделя будет холодной, средняя температура отстанет от нормы примерно на четыре градуса. Первая половина недели будет холоднее - до среды. Надеемся, что в конце недели столбики термометров немного поднимутся, но до нормы температура все равно не дотянет. Ожидаем и осадков, хоть и небольшой интенсивности", - рассказали в Гидрометцентре.

В метеорологической службе добавили, что вторник пройдет без осадков, а в остальные дни могут пойти снег и дождь. Будет ветрено, особенно в понедельник и среду.

В понедельник ожидается облачная погода с осадками и порывистым ветром. Показатель термометра в Москве не поднимется выше +3 градусов, по области – выше +5 градусов.

Читайте также:

Во Внукове из-за гололеда столкнулись 10 машин. Видео